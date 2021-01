Ok alla bozza di accordo con Roma sulla spalmatura del disavanzo

PALERMO – La giunta regionale siciliana ha approvato stasera la bozza di accordo finanziario con il governo centrale per il ripiano del disavanzo, accertato nel 2018 dalla Corte dei conti in un miliardo e 740 milioni di euro. L’accordo è propedeutico all’approvazione da parte del Consiglio dei ministri delle norme di attuazione determinate ieri dalla Commissione paritetica. “Si tratta di una intesa articolata e radicale – commenta il presidente della Regione, Nello Musumeci – che pone riparo a decenni di allegra gestione delle finanze regionali. Ne paghiamo adesso le conseguenze ma, finalmente, mettiamo in ordine i conti della Regione”.