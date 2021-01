Palermo, torna il sorriso: la vittoria la migliore medicina

PALERMO – Il successo ottenuto contro la Cavese al fotofinish grazie al gol di Rauti ha ridato fiducia e rinvigorito il Palermo di Roberto Boscaglia. La classifica continua a non sorridere, quantomeno pensando all’iniziale obiettivo fissato da società e tifosi: quello di lottare per la promozione diretta in Serie B.

I sorrisi social degli ultimi giorni fanno ben comprendere quale sia lo stato d’animo del gruppo, il successo a Cava dei Tirreni è un’onda da cavalcare. Può rappresentare la scintilla per iniziare una striscia positiva di vittorie a partire dal prossimo impegno di domina alle ore 12.30 contro la Virtus Francavilla.

Il compito di Roberto Boscaglia è quello di scegliere gli elementi più in forma e tentare di risalire la graduatoria per far sì che i rosanero lottino per un migliore piazzamento ai playoff che, seppur complicati, darebbero un’altra chance per il salto di categoria a Pelagotti e compagni.

Il gruppo tornerà a lavorare quest’oggi dopo una giornata di lavoro facoltativo con alcuni giocatori che hanno svolto una seduta in palestra, mentre gli infortunati hanno proseguito con le terapie. In dubbio Roberto Floriano, bloccato da un affaticamento muscolare al flessore destro, con la speranza di recuperarlo il più in fretta possibile. Stesso discorso vale per Marconi e Almici, ma quest’ultimi difficilmente saranno a disposizione di Boscaglia a stretto giro di posta.

A prescindere dalle situazioni legate ai vari acciacchi, il Palermo ha dimostrato di avere una rosa ampia e con tante alternative ma l’occhio della dirigenza rosanero resta vigile anche sul mercato. Sagramola e Castagnini sono pronti a puntellare la rosa, attendendo magari qualche occasione che potrebbe presentarsi anche nelle prossime settimane.