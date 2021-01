Palermo-Virtus Francavilla, Nunzella: “Vogliamo giocarcela”

"Per parlare di zona playoff credo sia presto, è ancora l’ultima gara di andata, c’è tanto tempo per raggiungere l’obiettivo"

“Credo che questa gara è importante perché può darci più consapevolezza nei nostri mezzi, conosciamo il nostro valore ma anche quello del Palermo”. Questo il pensiero di Leonardo Nunzella, esterno sinistro della Virtus Francavilla, prossima avversaria dei rosanero domenica al Renzo Barbera. Intervistato da ‘Il Quotidiano di Puglia’, il laterale classe 1992 ha poi proseguito: “Andremo lì e ce la giocheremo a viso aperto come abbiamo sempre fatto. Per parlare di zona playoff credo sia presto, è ancora l’ultima gara di andata, c’è tanto tempo per raggiungere l’obiettivo – ha sottolineato Nunzella -. Sicuramente continuare a giocare in un momento in cui la squadra stava bene ci avrebbe fatto bene. E’ anche vero però che ci serviva anche staccare un attimo per rifiatare e recuperare qualche infortunato”.