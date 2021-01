Recovery Plan, bozza inviata ai ministri, 20 miliardi per la sanità

Il ministro dell'Economia Gualtieri: "In oltre 170 pagine esposte le strategie per far ripartire l'Italia"

ROMA – È stata inviata a tutti i ministri la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata all’esito del confronto con le forze di maggioranza. Il Cdm si riunisce alle ore 21.30. Il piano prevede per il settore sanitario quasi 20 miliardi di risorse mentre il primo capitolo rimane quello della rivoluzione verde e transizione ecologica con 68,9 miliardi. ‘In oltre 170 pagine sono esposte le strategie, i progetti, le risorse per far ripartire l’Italia’, scrive il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri sui social. Quest’anno saranno utilizzate risorse del Next Generation Eu per 24,9 miliardi di euro. E’ quanto emerge da una delle tabelle contenute nella bozza del Pnrr.