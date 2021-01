‘Scegliere chi curare se le risorse sono scarse’: il nuovo piano pandemico

Scegliere chi curare privilegiando, in caso di risorse insufficienti, i pazienti che potranno trarre maggiori benefici dalla terapie; essere in grado di garantire una risposta veloce, con un sistema capace di mobilitarsi per aumentare in poco tempo posti in terapia intensiva e produzione di dispositivi di protezione. E’ la bozza del nuovo Piano pandemico 2021-23 che sarà sottoposta alle Regioni. Immediato il commento del leader Iv Matteo Renzi: ‘Se ci sono poche risorse ho una idea più semplice, prendiamo il MES. Ci vuole tanto a capirlo?’. (ANSA)