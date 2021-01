Sinistra comune: “Il dopo-Orlando parta da valori condivisi”

PALERMO – L’uscita dall’aula del gruppo consiliare di Sinistra Comune in occasione dell’approvazione del bilancio di previsione 2020 è servita a riportare nell’agenda politica la necessità di una verifica interna alla maggioranza di governo a Palermo, aprendo un dibattito pubblico nel quale oggi anche il dirigente nazionale del Pd Miceli entra con una intervista che guarda alla prossima coalizione del 2022″. Lo dicono i portavoce di Sinistra Comune Antonella Leto, Luigi Carollo, Alberto Mangano e Ramon La Torre.

“Riteniamo questo un passo di avanzamento importante e necessario a fare chiarezza – aggiungono – su quanto accaduto in consiglio comunale il 30 dicembre, al formarsi di una maggioranza trasversale con Lega e Forza Italia che con il nostro gesto abbiamo voluto stigmatizzare. Il dopo Orlando non può prescindere dai valori già condivisi con il programma di governo dai quali ripartire senza infingimenti ed ambiguità, allargando la discussione in maniera trasparente e partecipativa non solo con le forze politiche ma anche con quelle sociali ed associative e con la città tutta”.

“Fa bene Miceli a chiedere ad Italia Viva su quale tavolo vuole giocare la sua partita per il 2022. È la stessa domanda – concludono – che ha posto con forza Sinistra Comune uscendo dall’aula il 30 dicembre rispetto alla quale, a partire dal prossimo vertice di maggioranza, si dovrà trovare un punto di chiarezza e di condivisione della direzione di marcia, per proseguire questa esperienza di governo più forti e compatti. Anche noi auspichiamo che il sindaco non faccia mancare il suo sostegno alla realizzazione di una visione di città futura che però è urgente concretizzare nel presente. Con le forze di maggioranza siamo pronti ad individuare all’interno del programma di governo col quale abbiamo vinto le elezioni del 2017 le priorità da affrontare e risolvere”.

(ANSA).