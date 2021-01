Stasera in Tv calcio, comicità e Superman

Stasera in tv, la programmazione del 12 gennaio 2021 offre vasta scelta tra calcio, attualità, informazione, show, cultura e cinema.

Stasera in tv Rai: calcio e comicità

Su RAI 1, alle 20.30, verrà trasmessa la “Coppa Italia”. Giocherà il Milan contro il Torino.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmesso “Stasera tutto è possibile”, il comedy show condotto da Stefano De Martino. Un gruppo di comici e di personaggi dello spettacolo sono pronti ad affrontare tante prove divertenti da svolgere all’interno di una stanza inclinata di 22 gradi.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmesso “Cartabianca” il programma di approfondimento in cui Bianca Berlinguer racconta fatti di attualità e di cronaca che in questo periodo hanno suscitato grandi dibattiti. La Berlinguer si ritroverà, durante il corso della puntata, faccia a faccia con un personaggio della politica o dello spettacolo.

Mediaset: Superman e Roma

Su RETE 4, alle 21.20, verrà trasmesso “Fuori dal coro”, la striscia quotidiana di informazione condotta da Mario Giordano. L’appuntamento di stasera verterà sulle tematiche più scottanti dell’attualità politica e della cronaca, con inchieste, racconti e interpretazioni dei fatti.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso “Viaggio nella Grande Bellezza – Roma”. Cesare Bocci è pronto a raccontare la Capitale, un museo a cielo aperto unico al mondo, con i suoi tesori e con la sua storia. Il documentario, girato nel periodo del primo lockdown, mostra luoghi, come Piazza di Spagna, Piazza Navona, nel silenzio della notte e senza le folle dei turisti. Il racconto termina con l’incontro del conduttore con i protagonisti dell’arte e della storia di Roma: Michelangelo, Raffaello, Bernini, Borromini, Donna Olimpia, L’imperatore Tito.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “L’uomo d’acciaio”. Il film racconta le vicende di Clark Kent, un giornalista ventenne dotato di poteri straordinari. Cresciuto secondo i valori morali trasmessi dai genitori, Clark si ritrova presto a scoprire le sue abilità, che lo porteranno a prendere decisioni molto difficili. Quando il mondo si trova sotto attacco, Clark-Superman è chiamato a stabilire da che parte stare: ristabilire l’ordine utilizzando i suoi poteri oppure utilizzare i poteri per conquistare il mondo.

Stasera in tv: Nancy indaga

Su Paramount (canale 27), alle 21.10, verrà trasmessa la commedia “Nancy Drew”. Nancy è una giovane aspirante detective che si diletta a risolvere casi nella piccola cittadina dove vive. Il padre, molto preoccupato, le fa promettere, in vista di un trasloco, di non imbarcarsi più in alcun tipo di indagine. Nonostante le raccomandazioni del padre, Nancy non riesce a tenersi lontana dai misteri e inizia ad indagare, con l’aiuto di alcuni amici, sulla casa in cui andrà a vivere a Los Angeles. La sua sete di verità troverà qualcuno in disaccordo e la situazione inizierà a farsi pericolosa.