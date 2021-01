Zingaretti: “Provocare una crisi di governo è un grave errore”

ROMA – Contro la crisi interviene il segretario dem Zingaretti: “Il Pd ha promosso il rilancio ma rilancio non è mandare a casa il governo o provocare una crisi che il 99% italiani non capisce. E’ un grave errore politico e io lancio un appello al buon senso”. “Se Renzi si rende colpevole del ritiro dei suoi ministri, con lui e Italia Viva non potrà esserci un altro governo. Esiste un limite a tutto. Se ora, nelle condizioni in cui siamo, qualcuno si chiama fuori e saluta la compagnia, per noi è fuori e resta fuori definitivamente”. Così in un colloquio con l’ANSA, il capo politico M5S Vito Crimi secondo il quale “chiamarsi fuori ora sarebbe di fatto un sabotaggio ai danni del Paese”. Di Maio ad Agorà su Raitre: una crisi di governo è “inspiegabile”.