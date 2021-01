Albatro Siracusa, c’è un doppio colpo di mercato

SIRACUSA – Doppio colpo per l’Albatro Siracusa, che milita nel campionato di Serie A1 di pallamano. La squadra siciliana, al penultimo posto in classifica con 3 punti, cercherà di raggiungere la salvezza, ma sa che non sarà facile e per questo motivo ha messo a disposizione di coach Vinci due rinforzi.

In particolare, si tratta dell’ala italo-argentina Martin Molineri e di Alex Castillo terzino sinistro italiano con origini dominicane.

Il trentacinquenne Molneri conosce il campionato italiano nel quale ha disputato ben sette stagioni, sei delle quali al Fondi e una al Fasano. L’ala ha anche un passato con la maglia della nazionale argentina ed una notevole esperienza. ““Cercavamo un giocatore che alzasse ulteriormente il tasso di esperienza di questa squadra – commenta Vinci – Molineri conosce il nostro campionato e darà un contributo importante per il proseguo del nostro torneo. Sappiamo che dovremo lavorare duro per limitare gli errori e i cali di tensione, ma la squadra, dopo questa lunga pausa, è tornata a lavorare con grande intensità”.

Castillo invece, più giovane di quattro anni rispetto a Molineri, arriva dall’Eppan (altra società che milita nella massima serie). Vinci lo presenta così: “Alex Castillo è un giocatore di qualità e quantità, saprà dare alla squadra un contributo importante”.