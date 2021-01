È Vincenzo Cubito il nuovo segretario generale della Fillea Cgil

CATANIA – Vincenzo Cubito è il nuovo segretario generale della Fillea Cgjl di Catania; prende il posto di Giovanni Pistorio, nei giorni scorsi eletto segretario della Fillea Cgil Sicilia. L’elezione è avvenuta ieri all’unanimità con 24 voti su 24 votanti. Cubito ha iniziato il suo volontariato nella Cgil di Giarre da giovanissimo e di quella Camera del lavoro è poi stato segretario sino al 2012.

Fino al 2016 è stato direttore del Patronato Inca di Catania mentre dal 2016 ad oggi è stato segretario confederale della Camera del lavoro di Catania con delega all’organizzazione.

Nella sua dichiarazione programmatica, Cubito ha sottolineato la volontà del sindacato catanese degli edili di puntare alla riqualificazione del comparto, anche guardando ai lavori che potrebbero conseguire da una “seria riqualificazione del centro storico, senza ulteriormente sfruttare nuove cubature ma rivalorizzando l’edilizia esistente, mettendo così al centro le famiglie, partendo dall’abbattimento delle barriere architettoniche, pensando ad una serie di infrastrutture collegate ai trasporti che liberino il centro dal flusso veicolare, e diano così respiro al sempre più intasato centro cittadino, il completamento in tempi ragionevoli della metropolitana potrebbe ridare ossigeno alla nostra città. Bisogna recuperare le enormi aree ospedaliere lasciate in balia di se stesse”. Per il neo segretario resta prioritario “Il contrasto di ogni forma di lavoro nero, di precarizzazione del lavoro, di dumping contrattuale, rilanciando invece la nostra visione di modello contrattuale, e le nostre pratiche ormai sperimentate di vertenzialità territoriale”.

Il segretario generale della Camera del Lavoro, Giacomo Rota, si è congratulato con Cubito per il nuovo incarico e ha ringraziato l’uscente Giovanni Pistorio per le grandi energie dedicate in questi anni ai lavoratori catanesi dell’edilizia.