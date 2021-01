Ferraù: “Vogliamo cedere il Catania a Tacopina”

”Le scadenze di fine gennaio spetteranno a SIGI, come probabilmente quelle di inizio febbraio, ma questo non è un problema"

CATANIA – Nella serata di ieri Joe Tacopina ha diffuso una nota nella quale spiegava la situazione legata all’acquisto del Catania

“La trattativa è in corso. La volontà e l’interesse della S.I.G.I. sono di cedere il Calcio Catania a Tacopina che ha potenzialità economiche importanti. Il 29 dicembre – racconta Ferraù – abbiamo raggiunto un accordo di massima insieme all’avv. Augello con l’avv. Arena su tutti i punti del contratto e congiuntamente abbiamo deciso che la firma del preliminare sarebbe avvenuta il 9 gennaio”.

“La mattina del 7 gennaio – continua Ferraù – ci è giunta una nuova bozza del contratto da parte di Tacopina. Il giorno dopo in un incontro fiume con l’avv. Arena e il dott. Scibilia abbiamo convenuto tutta una serie di clausole che dovevano essere riviste perché non corrispondevano a quello che era l’accordo originario. Da loro c’è stata massima disponibilità nel farlo, raggiungendo una situazione di perfetta armonia e sintonia e un accordo su tutti i punti. Ieri, alle 19:00 circa, i legali di Tacopina hanno inoltrato l’ultima stesura del contratto preliminare che, a dire il vero, non corrispondeva pienamente a quelli che erano gli accordi e con delle clausole che vanno eliminate. Loro volevano una decisione entro stamattina, noi invece vogliamo studiarlo e condividerlo con i soci di S.I.G.I., proprio per questo domani ci sarà una riunione”.

“Se le clausole in questione saranno eliminate, come pensiamo vista la loro disponibilità, e altre mantenute, l’affare verrà chiuso. Le clausole non c’entrano con la riduzione del debito nei confronti dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le date annunciate erano state concordate e non erano frutto di fretta ed ancora oggi siamo convinti e fiduciosi che il 16 gennaio firmeremo il preliminare con Tacopina. Ci è stato garantito che verranno adottati tutti gli accorgimenti del caso, Già ho rassicurato Joe che potrà prendere l’aereo per essere qui per la firma”.

”Fino a qualche ora fa abbiamo sentito l’avv. Arena e il dott. Scibilia e nessuno si aspettava una tale uscita di Joe, che è da attribuire alla suo carattere focoso. Tengo a precisare che S.I.G.I. sta cercando di tutelare il Calcio Catania in tutti i modi: noi vogliamo cedere e non donare il Catania, stipulando un contratto che sia nell’interesse di entrambe le parti.

La risposta definitiva a tutto riguarda l’ammontare del debito del Catania”.

Tacopina nella sua nota ha parlato di debiti sconosciuti alla Sigi e Ferraù ci tiene a precisare: “ Il 29 dicembre intorno alle 20:00 è arrivata una PEC di un creditore di 119.000,00 € che noi sconoscevamo. La responsabilità di tale debito del 2016 è della passata gestione, ma abbiamo che qualunque debito dovesse venir fuori sarebbe a carico di S.I.G.I. Le scadenze di fine gennaio spetteranno a SIGI, come probabilmente quelle di inizio febbraio, ma questo non è un problema dato che il closing era stato fissato già originariamente intorno al 16 febbraio. Tutte le parti vogliono dare un futuro glorioso al Calcio Catania. Adesso si tratta solo di chiudere”.