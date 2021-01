Film Fest, “grazie a Leo Gullotta, ora guardiamo al futuro”

Tra poco sarà presentata la nuova squadra che guiderà la 67esima edizione del Taormina Film Fest. Videobank che promuove la kermesse, però, prima di pensare al futuro desidera rivolgere un grazie a chi ha contribuito agli ottimi risultati dell’ultima edizione: Leo Gullotta.

Grazie a Leo Gullotta

“Il pluripremiato attore ha guidato la passata edizione portando a termine il suo incarico con impegno e generosità in un momento d’emergenza nel quale si preannunciava l’annullamento del festival, così contribuendo a sostenere quella speranza che noi tutti avevamo in cuore”, scrivono in un comunicato.

Un grazie anche a Francesco Calogero che “nelle condizioni di grande incertezza che hanno caratterizzato e ancora caratterizzano l’industria cinematografica, ha saputo lavorare con appassionata professionalità e competenza immaginando e licenziando un concorso di assoluto valore”.

Il 2021 parte da un grazie

Videobank nel programmare l’edizione 2021 partono da un grazie anche alle istituzioni pubbliche e private, senza dimenticare il fulcro di tutto. Cioè “il pubblico che ha sempre seguito questo importante patrimonio della Sicilia”.