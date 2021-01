Il “paracco” e quelle minacce al capo dei vigili urbani

AGRIGENTO – Dalle carte dell’inchiesta Oro Bianco, che ha fatto luce sulle dinamiche e gli interessi del clan di Palma di Montechiaro guidato da Rosario Pace, emerge anche un episodio che – secondo gli inquirenti – è emblematico per la carica intimidatoria espressa dal “paracco”. Il 6 agosto 2018 viene registrato un dialogo tra due esponenti di peso del clan avente per oggetto la lite di uno dei congiunti del “paracco” con un parente del comandante dei Vigili Urbani di Palma di Montechiaro. Quest’ultimo, intervenuto per sedare il diverbio, sarebbe stato apostrofato con una frase oltraggiosa (“…tulevatipezzo di sbirro purrito…”)riferita alla sua qualità di appartenente alle forze dell’ordine. Lo stesso comandante dei Vigili Urbani – secondo le indagini – si sarebbe poi rivolto ad un altro affiliato del clan per “comporre bonariamente” la vicenda. Ed è proprio quest’ultimo, intercettato, che spiega come sono andati i fatti: “Gli ho detto “ti devi stare fermo, non fare niente ..dico .. non ti spaventare che non c’è niente ..”. Entrambi gli interlocutori concordavano poi di dover intervenire affinché gli interessati non si rivolgessero ai canali istituzionali: “Quelli sono sbirri, se la fidano che fanno qualche denuncia e poi o torto o ragione ha sempre torto perché gli sbirri si aiutano tra di loro”.

I due affiliati poco dopo incontrano il fratello del capo clan e gli raccontano l’episodio. I commenti di quest’ultimo sono eloquenti: “Gliele ha date? Bene ha fatto così prendeva e se ne andava in albergo (carcere).. la devono finire che si mettono in mezzo in tutte cose..la famiglia è anche per rompere le corna.. per la soddisfazione del paese e di tutte cose… qui non c’è soddisfazione né niente.. questo è il paracco?”