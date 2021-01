Odjer: “Classifica non soddisfacente”

PALERMO – Odjer sin dal suo arrivo a Palermo si è imposto come titolare. Il calciatore, che non conosceva la Serie C, sembra imprescindibile per Boscaglia.

“La Serie C – dichiara il centrocampista ai microfoni di “Repubblica” – è un campionato difficile ed imprevedibile. Non esistono squadre cuscinetto: basti pensare alla Cavese che ha disputato una buona partita nonostante la classifica che ha”.

“Per caratteristiche mi piace essere nel vivo dell’azione, ma posso adattarmi. Il mister è molto preparato e cura molto la tattica, nel nostro centrocampo ci sono calciatori duttili che possono adattarsi sempre alle indicazioni dell’allenatore, io sono fra questi e mi metto a sua disposizione”.

“Il gol non è mai stata la mia priorità, l’unica cosa che mi interessa è la vittoria della squadra. È normale che un gol, il primo con questa maglia, mi farebbe piacere. Lo aspetto, ma senza ansia. Lo immagino così: una bella botta sotto l’incrocio, per la felicità nostra e dei nostri tifosi”.

Nell’ultima sfida del 2020, quella contro il Bari, Odjer ha vissuto un momento triste perché ha pensato che Antenucci, attaccante degli avversari l’avesse insultato per il colore della pelle: “Ho avuto la sensazione che Antenucci avesse pronunciato un’offesa razzista. Lui ha ammesso di avermi offeso, ma ha negato di avere pronunciato quello che io credevo di aver sentito. Dopo la partita mi ha mandato un messaggio per giurarmi di non avere detto nulla di razzista. Per me il discorso si è chiuso lì. Purtroppo il razzismo è ancora d’attualità, sembra assurdo che una persona possa essere giudicata per il colore della propria pelle. A volte il razzismo che fa più male è quello silenzioso, fatto di sguardi, teste basse e indifferenza, ma bisogna essere forti. A mio figlio Thomas insegnerò a giudicare le persone dagli occhi, perché dicono sempre la verità. E non dal colore della pelle”.

“Ognuno di noi deve fare un esame di coscienza ed essere consapevole che il girone di andata non è stato soddisfacente: la classifica è evidente. Oggi ogni nostra energia deve essere destinata alla Virtus Francavilla”.