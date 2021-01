Pantelleria, c’è una nuova sede per i vigili del fuoco

TRAPANI – Una nuova sede, seppur provvisoria, per il distaccamento dei Vigili del Fuoco di Pantelleria. E’ stata, infatti, consegnata l’area interna al sedime aeroportuale dove sarà presto installata la struttura provvisoria che ospiterà il distaccamento. La sede provvisoria sarà composta da 6 moduli in attesa che i lavori per la sede definitiva vengano ultimati. Un’annosa vicenda che si trascinava da anni a causa dei ritardi accumulati per il fallimento dell’azienda aggiudicataria dei lavori di ristrutturazione della casa locale dei Vigili del Fuoco. Sono state ottenute le autorizzazioni necessarie per l’installazione dei moduli da parte di Enav ed Enac che hanno diritto su terreno e stabilimento. Sei i moduli individuati di cui quattro ad uso abitativo e due, invece, destinati ad uso uffici e vettovagliamento. Le unità mobili saranno trasportate sull’isola via mare e saranno montate entro 4 giorni dal loro arrivo a Pantelleria.



“Finalmente i vigili del fuoco in servizio sull’isola potranno iniziare a svolgere le loro funzioni dignitosamente in attesa della consegna della sede definitiva” – afferma il sottosegretario Carlo Sibilia che era stato direttamente interessato dal senatore trapanese Maurizio Santangelo che, a sua volta, ribadisce: “Si tratta di un’ottima notizia per l’Isola e per i nostri Vigli del fuoco. Donne e uomini che svolgono un lavoro indispensabile per l’intera comunità e che troppo a lungo sono stati costretti a vivere in ambienti poco salubri e sicuri. Dopo anni di cattiva gestione, abbiamo deciso di risolvere definitivamente il problema e, nell’attesa che i lavori nella sede definitiva vengano ultimati, abbiamo trovato una sistemazione temporanea. Negli scorsi mesi sono stato costantemente in contatto con il Comandante dei Vigili del fuoco di Trapani, il sindaco di Pantelleria e con il Sottosegretario Carlo Sibilia, che ringrazio per il grande lavoro svolto in sinergia che ha permesso di raggiungere questo importante risultato.

Finalmente i vigili del fuoco in servizio sull’isola potranno tornare a svolgere le loro funzioni dignitosamente e in sicurezza” ha concluso il senatore Santangelo”.