Saturimetri gratis in farmacia, ecco come funziona la consegna

Federfarma: "Numerose richieste dei cittadini, ma non può essere disponibile per tutti"

Sono le farmacie a individuare, nell’ambito di un progetto pilota che rientra nella campagna ” MisuriAMO2″, che prevede l’erogazione di 25Mila saturimetri in 1200 esercizi, “i soggetti da coinvolgere tra i propri pazienti abituali, tenendo conto della gravità della patologia respiratoria e di situazioni di particolare fragilità che richiedono un quotidiano monitoraggio domiciliare”. È quindi ” in questa fase del tutto inutile che i cittadini vadano alla ricerca del saturimetro gratis in farmacia, poiché i dispositivi disponibili possono essere consegnati dal farmacista solo ai pazienti con determinate caratteristiche”.

Lo precisa Fedefarma, in relazione alle “numerose richieste pervenute dai cittadini” circa le modalità di svolgimento della seconda fase della campagna MisuriAMO2, realizzata insieme alla Società Italiana di Pneumologia (SIP) con il patrocinio della Fofi, Federazione degli ordini dei farmacisti italiani. “Qualora l’iniziativa confermasse la propria utilità ed efficacia sociosanitaria – conclude Federfarma – auspichiamo che possa essere estesa ad un maggior numero di farmacie e di pazienti”. (ANSA).