Stabile, da Baudo a Gullotta, la polemica scoppiata sul Corriere

CATANIA – Pippo Baudo e Leo Gullotta. Ci sono anche i nomi dei grandi mattatori catanesi tra quelli che firmano la presa di posizione contro quanto affermato dalla direttrice artistica del Teatro Stabile di Catania. Una presa di posizione che si aggiunge a quella di Ersilia Saverino, nei confronti di quanto dichiarato da Laura Sicignano al Corriere della Sera lo scorso 3 gennaio.

Il testo

Sono in trenta, i firmatari. Esprimono “Sconcerto per le parole offensive e vergognose con le quali la signora Sicignano ha voluto etichettare i catanesi, definendoli “estremamente espansivi, cerimoniosi, a volte chiacchieroni”, dove nell’avverbio “estremamente” è racchiuso tutto il fastidio per i suddetti comportamenti si legge”. Parlano di “dichiarazioni di una rozzezza e di una arroganza simili”, di “evidente conflitto di interesse”, enumenrando i grandi che hanno calpestato il palco dello Stabile. “Un’ultima notazione va fatta sul risanamento finanziario del teatro, merito che la direttrice si attribuisce impropriamente, dal momento che la ristrutturazione del debito fu avviata dal precedente Consiglio di Amministrazione prima della sua nomina e completato con successo con il ricorso alla procedura di sovra indebitamento grazie all’opera del Commissario nominato dalla Regione Siciliana – riporta ancora la lettera. Com’è possibile, allora, che una direttrice diffami così il teatro che è stata chiamata a dirigere e la città che la ospita? O la signora Sicignano non conosce la storia dello Stabile di Catania o la vuole fare dimenticare. In entrambi i casi il risultato è assolutamente allarmante”.

Il dietrofront

Baudo smorza i toni. Sulle pagine dello stesso quotidiano nazionale, il presentatore catanese prende le distanze da quanto scritto nella lettera di accuse alla direttrice artistica. “Laura è stata equivocata – afferma. Bisogna aiutare questa signora e salvare il teatro, è inutile mettersi contro chi ricopre un incarico difficile con forti debiti da pagare. Piuttosto, l’ho sollecitata a inviare una lettera che sono pronta a sottoscrivere al presidente della Regione Siciliana affinché rivolga un’attenzione economica allo Stabile”.

La posizione di Gullotta

Ssi ridimensiona dunque il ruolo della presentatore nella presa di posizione contro Sicignano e anche l’attore catanese Gullotta, sempre sulle pagine del Corriere, cerca di ammorbidire il tono della polemica. Pur evidenziando come alcune parole scelte dalla direttrice non siano state felici. “Da catanese e da attore nato su quel palcoscenico, ho subito le parole della regista come uno schiaffo di poche eleganza quando si va in casa d’altri occorrerebbe maggiore educazione” – dichiara.

Le parole della direttrice

La stessa direttrice, sempre al Corriere, prende posizione. “Da quando ho assunto la direzione dello Stabile 3 anni fa – ha detto – sono presente a Catania 5 giorni a settimana. È una città che amo”. Sicignano evidenzia anche la differenza tra il suo “stile ligure, brusco, a volte al limite della maleducazione rispetto a quello vivace dialettico dei cittadini”. Credo che la lettera sia nata dalla esasperazione di molti lavoratori dello spettacolo – dice ancora – per la pandemia. Infine, sottolineo che io non sono “io” ma siamo “noi”, tutta la squadra. A chiudere il pezzo del Corriere è il presidente del CdA dello Stabile, Carlo Saggio: “Siamo tutti entusiasti di Laura – conclude -ha sempre lavorato tantissimo con enorme disponibilità e amore”.

I firmatari della lettera

Pippo Baudo, Leo Gullotta, Tuccio Musumeci, Romano Bernardi, Pippo Pattavina, Antonio Calenda, Germano Mazzocchetti, Ezio Donato, Ottavio Cappellani, Alessandra Cacialli, Sebastiano Tringali, Concita Vasquez, Anna Malvica, Elisabetta Carta, Pietro Montandon, Angelo Tosto, Fulvio D’angelo, Vitalba Andrea, Francesco Randazzo, Franco Sciacca, Filippo Brazzaventre Matilde Piana, Margherita Mignemi, Agostino Zumbo, Rossana Bonafede, Debora Bernardi, Rosario Petix, Riccardo Maria Tarci, Carlo Ferreri, Carmela Buffa Calleo, Evelyn Famà, Bruno Torrisi, Maria Rita Sgarlato, Plinio Milazzo, Sergio Seminara, Valerio Santi Giovanni Rizzuti, Chiara Seminara, Raffaella Bella, Nicola Costa, Giampaolo Romania, Franz Cantalupo, Pasquale Platania, Maria Anselmi, Franco Colajemma, Miriam Scala

Il consiglio comunale

Il capogruppo di Grande Catania, Sebi Anatsasi, si rivolge al presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione al quande chiede di convocare Sicignano.”Caro Presidente – scrive Anastasi – credo che, se confermate, le parole della direzione del teatro stabile di Catania siano state fortemente lesive della dignità di ogni catanese, siciliano, uomo e donna d’arte o meno. Chiedo pertanto l’audizione della stessa direzione in una prossima conferenza dei capigruppo, sede legittima ove poter rappresentare eventualmente le problematiche che affliggono il nostro teatro cittadino Il consiglio comunale di Catania non può non prendere posizione seppur sempre in modo costruttivo su una questione cittadina di così vitale importanza”.