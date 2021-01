Stasera in tv, la Juventus e il “marziano”

Mercoledì 13, stasera in tv primissimo appuntamento con “Made in Italy”. Torna anche la Coppa Italia.

Su RAI 1, alle 20:30, torna la “Coppa Italia”, l’evento calcistico che vede protagonista la squadra della Juventus contro la squadra del Genoa.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmesso “La ragazza dei tulipani”. In un film ambientato ad Amsterdam nel XVII secolo, il cast composto da Alicia Vikander, Christoph Waltz e Dane DeHaan sarà coinvolto in un tormentato triangolo amoroso: la moglie di un mercante si innamora di un pittore e fugge con lui.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmesso “Chi l’ha visto?”, la trasmissione investigativa dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri non risolti. La puntata di stasera verterà sulla ricostruzione di filmati e sulla possibilità di telefonare in diretta al fine di risolvere i misteri.

Su RETE 4, alle 21.20, verrà trasmesso “Stasera Italia – speciale”, il programma condotto da Barbara Palombelli di approfondimento politico. Casi di cronaca e di attualità saranno oggetto della puntata di questa sera.

Su CANALE 5, alle 21.21, verrà trasmesso la miniserie di successo internazionale intitolata “Made in Italy”. Ambientata a Milano, nella metà degli anni ’70, la serie si concentra sulla figura di Irene Mastrangelo, una ragazza che grazie ai sacrifici dei genitori, immigrati dal sud al nord, riesce ad arrivare a un passo dalla laurea in Storia dell’arte. All’ultimo esame, a seguito di una discussione con un professore, Irene rifiuta il voto che le avrebbe permesso di laurearsi. Il litigio col padre causato dalla mancata accettazione del voto, spinge Irene a trovarsi un lavoro per non gravare sulla famiglia. Ottiene in lavoro di apprendista presso la rivista di moda “Appeal”. Irene, affascinata dal mondo della redazione e della moda, stringe fin da subito amicizia con un’altra giovane apprendista, Monica e viene “adottata” dalla redattrice senior Rita, anticonformista e sempre in polemica col vicedirettore.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso il film dal genere fantascientifico “Sopravvissuto – The Martian”. Mark Watney è il primo astronauta a mettere piede su Marte. Investito da una forte tempesta e successivamente creduto morto, viene abbandonato dai compagni. Mark, in realtà, è vivo, ma si ritrova solo, su un pianeta inospitale e senza alcuna possibilità di comunicare. Nonostante l’insufficienza dei viveri, Mark decide di lottare per sopravvivere, affrontando continuamente gli ostacoli derivati dalla sua permanenza sul pianeta.

Su TV8, alle 21.30, verrà trasmesso “Io prima di te”, un film commuovente e romantico con Emilia Clarke e Sam Claflin. Louisa Clark vive in una tipica cittadina della campagna inglese. Ha 26 anni e ancora non sa cosa fare della sua vita. Passa da un lavoro ad un altro per aiutare la sua famiglia, fino a quando si ritrova ad affrontare una nuova sfida lavorativa. Trova impiego come assistente di Will, un giovane e ricco banchiere finito sulla sedia a rotelle dopo un incidente. Senza speranze e pronto a mettere la parola fine alla sua vita, Louisa dimostrerà a Will che la vita vale ancora la pena di essere vissuta.