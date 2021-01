“Truffa dello specchietto”, due ‘specialisti’ denunciati dalla polizia

CATANIA – Sono stati beccati a Catania nonostante il divieto di ritornare al Comune. Ieri, i poliziotti del Commissariato Borgo Ognina hanno denunciato in stato di libertà i pluripregiudicati adraniti R. A. e D.G.

La coppia, specializzata nello stratagemma della “truffa dello specchietto”, è stata sorpresa dagli agenti mentre si aggirava, a bordo di un’autovettura, per le vie del centro cittadino. I due malfattori, alla vista della pattuglia, hanno tentato la fuga ma sono stati subito bloccati e sottoposti a un controllo di polizia. All’interno del loro veicolo, ben occultata sotto una sciarpa, è stata notata una chiave meccanica per lo smontaggio degli pneumatici ed un gesso nero, sovente utilizzato per simulare graffi sulla carrozzeria.

Pertanto, i due sono stati deferiti all’A.G. e, altresì, sanzionati per la violazione delle norme volte al contenimento della pandemia da Covid-19, perché fuori dal loro comune di residenza.