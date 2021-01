Covid, l’ondata dei contagi: ricoverata 24enne al San Marco

CATANIA – Continuano a crescere i contagi da Coronavirus tra i giovani. Una ragazza di 24 anni è stata ricoverata all’ospedale San Marco. Viene tenuta sotto stretta osservazione per evitare possibili complicanze.

Aumento dei contagi

Dai primi di gennaio i contagi sono in continua crescita, a Catania sono quasi 500 i nuovi positivi ogni giorno. Come ha spiegato il commissario regionale anticovid Pino Liberti, una parte dei contagi accertati proviene dall’alto numero di test sierologici effettuati ogni giorno. Ma c’è il dato dei decessi, che è sceso di poco rispetto a dicembre, quando in 40 giorni si sfiorarono i 600 morti.

L’allerta giovani

La commissione consiliare Sanità del Comune di Catania ha lanciato l’allerta sui contagi tra i giovani. I consiglieri hanno chiesto alla Prefettura “la necessità di controlli più stringenti, mirati soprattutto al rispetto delle norme anti contagio da parte dei giovani, che possano essere effettuati da tutte le forze dell’ordine impegnate nell’emergenza”.

Aperitivi e porchetta

L’ultimo weekend è stato emblematico per Catania. A piazza Stesicoro sembrava in corso una sagra. Bancarelle di torronari e perfino i venditori di porchetta calda. Ai quali si aggiungono gli ambulanti abusivi. Centinaia e centinaia di giovani a tutte le ore. Per non parlare di piazza Currò, dove la foto dell’aperitivo ha fatto il giro del web a livello nazionale.

Decesso choc

Che l’età a rischio si fosse abbassata è risaputo da qualche mese. Al San Marco lotta, da 60 giorni, Jack Giustolisi, runner di 46 anni che è stato a lungo in terapia intensiva. Proprio ieri il covid ha ussiso l’osteopata Seby Bellia, 45 anni. Ma al dolore per i decessi e per chi sta male, non sempre si affianca la consapevolezza del rispetto delle regole da parte di ciascuno.