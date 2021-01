Il Covid? Si combatte anche con la Porta degli abbracci

PALERMO – “Un mezzo per annullare le distanze e ripristinare quel contatto fisico che il Coronavirus ci ha rubato e che è fondamentale soprattutto per le persone con disabilità”. Sono le motivazioni che hanno spinto l’Aias di Palermo da attivare nel centro residenziale di via Ben Haukal, a partire da Natale, la Porta degli abbracci. E’ una struttura che consente ai familiari di interagire con gli assistiti in totale sicurezza, annullando appunto distanze difficili da accettare e quasi impossibili da sopportare. La Porta degli abbracci è un sistema ermetico e trasparente che protegge dal contagio e permette di vedere e di toccare – attraverso dei guanti inseriti nella sua struttura – gli ospiti del centro. I familiari possono accarezzare e stringere i propri cari come prima del Covid, portando il conforto della presenza fisica e trasmettendo un po’ di normalità agli ospiti del Centro residenziale. Tutto è stato organizzato con grande professionalità dall’AIAS, curando ogni piccolo dettaglio. La stanza individuata, ad esempio, è tra le preferite dai ragazzi, un ambiente con colori rilassanti e con gli oggetti a loro più cari e in grado di trasmettere tranquillità e benessere. Inoltre, i familiari per raggiungerla non devono accedere all’interno del reparto, essendoci un accesso immediato dalla hall riservata proprio alle visite. “L’emozione di rivedere un abbraccio affettuoso è stata immediata e travolgente – ha detto il presidente dell’Aias, Salvatore Nicitra – In questo momento di profondo disagio collettivo, le persone con disabilità sono messe a dura prova: per i nostri ragazzi e ragazze poter rivivere almeno l’esperienza del contatto fisico con i propri familiari, poterli stringere e abbracciare, è un gesto che cambia radicalmente le loro giornate, dando loro sollievo e benessere”. (ANSA).