Sala: “Se qualche assessore è svogliato, si faccia da parte”

PALERMO – Scricchiola ancora la maggioranza di Sala delle Lapidi. Lunedì si terrà il vertice di maggioranza fra la giunta e i capigruppo, ma intanto il consigliere di Avanti Insieme Toni Sala va all’attacco e, partendo dall’emergenza cimiteri, chiede una verifica sulla giunta.

“Il consiglio comunale sta affrontando con decisione l’emergenza cimiteri della città e, dopo tre giorni di confronto, la settimana prossima tornerà a riunirsi per approvare la modifica al regolamento che, abbassando a 23 o a 25 anni il termine oltre il quale i loculi possono tornare disponibili, consentirà di avere nuovi posti a disposizione per le salme – dice Sala – Ma questo è l’unico intervento possibile per un consiglio che, pur avendo fra i suoi compiti solo il controllo e la programmazione, in questi giorni ha provato a sostituirsi all’amministrazione ascoltando i dirigenti e provando a individuare soluzioni e interventi. Un’attività necessaria, vista l’assenza di un assessore che si occupi solo di questo o di un coordinamento degli uffici: onere che non può certo gravare sul sindaco, già oberato di impegni, ma che avrebbe chiesto ben altro impegno da parte degli altri componenti della giunta. E’ evidente che la nomina dell’assessore mancante dovrà essere l’occasione per una messa a punto dell’intera giunta: se qualcuno è stanco o svogliato, si faccia da parte e consenta a questa amministrazione di lavorare in modo pieno ed efficace in questo ultimo anno che ci separa dalle elezioni”.