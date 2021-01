ACR Messina, D’Eboli si presenta: “Squadra fatta da uomini”

MESSINA – “Ringrazio il presidente Sciotto, Del Regno e Bove per questa opportunità. Questa è una squadra fatta da grandi uomini e il campo ci sta dando ragione”. Si presenta così il nuovo direttore dell’area tecnica dell’Acr Messina, Cocchino D’Eboli. Il nuovo dirigente della società peloritana ha poi parlato della squadra: “Abbiamo perso più di qualche punto: partite come quelle di Rotonda bisogna chiuderle, non riesco ad accettare il risultato del derby perché abbiamo dominato e abbiamo perso – ha spiegato D’Eboli -. Stiamo subendo anche molti torti arbitrali. Penso di aver dimostrato quali sono le mie idee, le sto mettendo in campo. Non tradirò mai i tifosi e farò di tutto per farli felici. I tifosi sono il dodicesimo uomo in campo e ci servono, anche per motivare i giocatori che quando sono arrivati sapevano di poter contare su un pubblico stupendo. I ragazzi sanno qual è il nostro progetto e la tifoseria ha la sua importanza anche in fase di trattativa – ha concluso il direttore dell’area tecnica dei giallorossi -. Regali? Non uso questa parola, so qual è la loro idea e farò di tutto per realizzarla”.