Catania in monopattino: in arrivo il bando per l’uso condiviso

CATANIA – Fino a 1.000 monopattini elettrici ad utilizzo condiviso per sviluppare le forme di mobilita’ sostenibile attraverso una flotta geolocalizzata messa a disposizione da societa’ private tramite App ed a prezzi contenuti. Queste le iniziative della giunta comunale presieduta da Salvo Pogliese, che ha cosi’ deciso di attivare politiche di mobilita’ a due ruote con propulsione elettrica, attivando per questo un sondaggio preliminare di mercato. Tra pochi giorni Avviso Pubblico richiedera’ proposte per la manifestazione di interesse finalizzata all’individuazione di operatori in grado di curare lo svolgimento dell’attivita’ di mobilita’ in sharing free floating, con monopattini elettrici, fino a un massimo mille per lotti successivi, sparsi nel territorio del Comune di Catania.

“Riteniamo questa modalita’ di spostamento delle persone in condivisione – ha spiegato Pogliese – un ulteriore passo funzionale al decongestionamento del traffico con riduzione dell’inquinamento atmosferico, oltre che per i vantaggi di tale forma di mobilita’ in condivisione di monopattini che ovviamente potranno muoversi liberamente anche nelle Ztl. Comincia con questo atto di indirizzo della giunta un percorso che nella massima trasparenza portera’ i monopattini a diventare un mezzo di spostamento diffuso anche a Catania; sul campo ne valuteremo le modalita’ ottimali di utilizzo confrontandoci con dati obiettivi”.

“L’Amt dal canto suo – ha aggiunto – sta curando le procedure per incrementare il bike sharing per mettere sulle strade a disposizione per i cittadini alcune centinaia di biciclette, alcune delle quali assistite, sempre nell’ottica di incentivare la mobilita’ sostenibile su due ruote, oltre quella del mezzo pubblico su rotaia o su gomma”. (ANSA).