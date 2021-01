Catania: ufficiale il ritorno di Andrea Russotto

CATANIA – Nuovo acquisto per il Catania che rinforza il suo reparto offensivo con una vecchia conoscenza rossazzurra, Andrea Russotto. A renderlo noto è stato lo stesso club etneo attraverso un comunicato nel quale specifica che “l’attaccante, che si lega al club fino al 30 giugno 2022, indosserà nuovamente la maglia rossazzurra dopo le recenti parentesi con la squadra di Cava de’ Tirreni (40 presenze e 8 reti in Serie C) e con la Sambenedettese”.