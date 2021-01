Covid, De Luca: “Denuncio Razza e Musumeci per pandemia colposa”

MESSINA – “Ho dato mandato ai miei legali di denunciare l’assessore Ruggero Razza e il presidente Nello Musumeci per la diffusione di pandemia colposa a Messina, perché con i loro comportamenti omissivi ,e con l’obiettivo di salvaguardare il manager dell’Asp di Messina, hanno causato un aumento esponenziale dei positivi in città. In queste settimane da ottobre a gennaio non hanno tra l’altro aumentato i posti letto in terapia intensiva per il Covid a Messina e provincia”. Lo afferma il sindaco di Messina, Cateno De Luca, in una sua diretta Facebook. “Non funzionando – aggiunge – difatti il servizio dell’Asp per la raccolta dei rifiuti Covid, molti li hanno buttati nella spazzatura comune contribuendo all’aumento della pandemia”.

Bene la decisione del sindaco De Luca di querelarmi. Così risponderà, tra l’altro, di calunnia. Non vedo l’ora”. Così all’ANSA l’assessore alla Salute della Regione Siciliana, Ruggero Razza, sull’annuncio del primo cittadino di Messina di avere dato mandato ai suoi legali di querelare lui e il governatore Nello Musumeci per presunte omissioni nella gestione dell’emergenza Covid-19 nella Città dello Stretto. (ANSA).