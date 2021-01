In Sicilia aumentano i positivi e i ricoveri: 39 decessi in 24 ore

PALERMO – Sono 1.945 i nuovi positivi al Covid in Sicilia su 24.005 tamponi. Il numero complessivo di tamponi effettuati è di 24.005, di cui 13.478 con test antigenico rapido (da oggi calcolati nel bollettino del Ministero della Salute) e 10.527 con test molecolare. Le vittime sono state 39 nelle ultime 24 ore che portano il totale a 2.916 deceduti. I positivi sono 45.045, con un aumento di 180 casi. Negli ospedali i ricoveri sono 1.613, 11 in più rispetto a ieri, dei quali 210 in terapia intensiva, 5 in più rispetto a ieri. I guariti sono 1.726.

La mappa del contagio nell’Isola

La distribuzione nelle province vede Catania con 456 positivi, Palermo 510, Messina 327, Trapani 312, Siracusa 185, Ragusa 29, Caltanissetta: 87, Agrigento 38, Enna 1.

I dati nazionali

Sono 16.146 i tamponi positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 477. Entrambi i dati sono in calo rispetto a ieri, quando si erano registrate 522 vittime e 17.246 nuovi casi. Sono 2.522 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per Covid in Italia, 35 in meno di ieri nel saldo tra entrate e uscite. Il totale degli ingressi giornalieri è di 156. Nei reparti ordinari sono invece ricoverati 22.841, con un calo rispetto a giovedì di 269. Gli attualmente positivi sono 558.068, in calo nelle ultime 24 ore di 3.312, mentre dall’inizio dell’emergenza sono 1.713.030 le persone guarite, con un incremento di 18.979 in un giorno. (ANSA).