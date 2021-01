Crollo delle temperature: arriva un’ondata di gelo russo

Sarà breve ma intensa l’ondata di gelo russo che sta per investire anche l’Italia colpendo principalmente le regioni adriatiche. Il freddo ed il maltempo, che porterà precipitazioni nevose anche nelle città costiere dell’est del Paese, durerà infatti fino a lunedì. Le previsioni sono di Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com. “Venti freddi dalla Russia – spiega – stanno dilagando sull’Europa centro-orientale e coinvolgeranno anche l’Italia sotto forma di venti di bora e grecale. Tra lunedì e martedì è però previsto un rialzo termico di 5-6 gradi, fino a 7-8 in montagna”. In questa parentesi di gelo, peraltro di portata non eccezionale, precisa Ferrara, “l’apice del freddo si avrà nel weekend. Tra sabato e domenica, in particolare, avremo -1 di minima a Roma e Milano, -2 in pianura, tra -2 e -5 nelle valli appenniniche centro-settentrionali”. Sotto zero saranno gran parte delle città del Centronord ed è prevista neve sul versante adriatico (Pescara, Chieti, l’Aquila) ma anche a Potenza. “L’inverno – commenta il meteorologo di 3bmeteo.com – si sta dimostrando come ai vecchi tempi, freddo e instabile. E’ possibile che alla fine della prossima settimana ci sia maltempo al nord con neve sulle Alpi”.

Dalla mattinata di domani si prevedono venti da forti a burrasca su Puglia centro-meridionale e Calabria, specie sui settori ionici, con possibili mareggiate sulle coste. Secondo il bollettino della Protezione civile, una perturbazione sul Mar Tirreno sta interessando le regioni centro-meridionali italiane. Nel corso della prossima notte si prevede il temporaneo rinforzo della ventilazione settentrionale sui settori ionici.