Due tragici incidenti a Palermo: morti una donna e un operaio

Ci sono anche sei feriti. Indagini in corso per ricostruire la dinamica dei due impatti

PALERMO – Una serata tragica sulle strade palermitane. Due persone hanno perso la vita in due distinti incidenti, avvenui rispettivamente sull’autostrada A19, nel tratto compreso tra Casteldaccia e Altavilla Milicia e allo Sperone, in via Sacco e Vanzetti. Nel primo caso, in base alla ricostruzione della polizia stradale giunta sul posto, il furgone con a bordo sette operai si sarebbe scontrato con un mezzo pesante fermo sulla carreggiata di emergenza in direzione Palermo. Sei sono rimasti feriti, per uno di loro non c’è stato nulla da fare: le ferite si sono rivelate gravissime. Si tratta di Pietro D’Arrigo, 55enne di Borgetto, nel Palermitano.

E’ deceduto poco dopo l’arrivo all’ospedale Civico. I suoi colleghi feriti sono invece stati trasferiti al Policlinico e al Buccheri La Ferla. A distanza di poche ore il tragico incidente in via Sacco e Vanzetti, dove S.A, una donna di 55 anni è morta investita da un’auto pirata. E’ successo nello stesso tratto di strada in cui, nell’ottobre scorso, era stato investito e ucciso un anziano. La vittima è stata trovata per terra sull’asfalto da un uomo che era appena uscito da un panificio e che ha lanziato l’allarme. I sanitari del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Sull’incidente stanno indagando gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale.