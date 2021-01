Palermo, Pelagotti: “Il traguardo non è la B, ma arrivare in A”

PALERMO – “L’anno nuovo è nato al meglio però se parlo di obiettivi, faccio autocritica, ancora siamo indietro. Mi aspetto ben altro perché non abbiamo fatto niente se non ci sistemiamo nelle prime posizioni”. Così Alberto Pelagotti, portiere del Palermo, parlando del campionato fatto fin qui dalla squadra rosanero. Intervistato da Il Corriere dello Sport l’estremo difensore della formazione di Roberto Boscaglia ha poi proseguito: “Ho ancora due stagioni di contratto, il traguardo non è la C o la B, ma arrivare in A. Sono venuto per questo. Non sarà facile, ce la faremo. Nella mia testa ‘malata’ sono convinto di non aver perso la possibilità del primato, voglio godermi il film fino all’ultimo”, ha concluso Pelagotti.