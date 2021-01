Palermo, Saraniti: “Il girone di ritorno sarà tutt’altra cosa”

"Palermo nono? Forse qualcosa poteva essere gestita meglio, ma per ora ci teniamo questa posizione"

PALERMO – “Fare un campionato da Palermo”. Questo secondo Andrea Saraniti, attaccante rosanero, il campionato che deve riuscire a fare la formazione di Roberto Boscaglia. Intervistato da TRM il centravanti palermitano ha poi proseguito: “Non c’è delusione, dobbiamo essere tranquilli. Questo campionato ci serve per maturare, sicuramente il girone di ritorno sarà tutt’altra cosa”.

“Il nostro cammino è iniziato a Catanzaro; da lì abbiamo dato vita al nostro campionato e formato quel gruppo che ha dimostrato di non voler mollare mai – ha sottolineato Saraniti -. Dobbiamo lavorare su alcuni aspetti e magari serve un pizzico di maturità in più ma acquisiamo convinzione partita dopo partita. Palermo nono? Forse qualcosa poteva essere gestita meglio, ma per ora ci teniamo questa posizione. Cercheremo di migliorarla facendo un campionato da Palermo”, ha concluso l’attaccante del Palermo.