Passalacqua Ragusa, capitano Consolini: “Continuiamo a crescere”

RAGUSA – Nel pomeriggio di domani, 16 gennaio, la Passalacqua Ragusa andrò a fare visita alla Dinamo Sassari.

In vista del match, che avrà inizio alle 16.30, parla il capitano delle siciliane Chiara Consolini: “Nel prossimo turno ci troveremo di fronte la Dinamo Sassari, squadra in crescita in questa parte di campionato. Per noi sarà sicuramente una partita importante perché vogliamo rimanere nelle zone altre della classifica e continuare a migliorare sotto il punto di vista della concentrazione e di gioco di squadra, cosa che, in questo periodo, stiamo facendo molto bene”.

“Colgo l’occasione – conclude il capitano – per salutare i nostri tifosi. Ci mancate tanto, spero stiate tutti bene e che presto possiate tornare a vedere le nostre partite”.