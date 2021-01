Rifiuti, sottoscritto accordo per monitorare infiltrazioni criminali

CATANIA – Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia e il Prefetto di Catania, Claudio Sammartino, hanno sottoscritto oggi in videoconferenza, un Accordo di collaborazione per il monitoraggio e la vigilanza finalizzata a prevenire tentativi di infiltrazione criminale e garantire il rispetto delle regole che governano la scelta degli operatori chiamati a gestire servizi e lavori nell’ambito del ciclo dei rifiuti.

L’Intesa costituisce un primo punto di arrivo di una collaborazione avviata già da tempo in relazione ad alcune specifiche problematiche che si sono evidenziata in questa Area metropolitana nel settore dei rifiuti.

Tale settore è riconosciuto anche in sede normativa come particolarmente “sensibile” e in questo ottica l’Accordo dà avvio ad un impegno ed attenzione specifici attesi i rilevanti interessi pubblici connessi sia ai profili di sicurezza, legalità e prevenzione in materia di infiltrazioni della criminalità organizzata, sia alla tutela della salute pubblica.

L’attività conoscitiva e di prevenzione che l’Autorità e la Prefettura porranno in essere riguarda il settore dei contratti pubblici e sarà incentrata sugli affidamenti nel settore dei rifiuti relativi ad appalti, anche già banditi, o aggiudicati, nella provincia di Catania.

Il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, ha commentato: “Siamo molto soddisfatti della collaborazione con la Prefettura di Catania in un settore così delicato e sensibile come quello dei rifiuti. Il monitoraggio e la vigilanza collaborativa sono finalizzati ad assicurare legalità e trasparenza nella aggiudicazione e gestione dei servizi di smaltimento, in cui potenziali infiltrazioni o anche solo irregolarità si ripercuotono direttamente sulla salute dei cittadini, nonchè sui contribuenti. Colgo l’occasione – ha concluso il presidente ANAC – per rivolgere al Prefetto Claudio Sammartino il mio personale apprezzamento per la dedizione alle istituzioni da lui dimostrata in tanti anni di carriera e per l’impegno profuso a servizio della Repubblica, esempio per chi presta quotidianamente il proprio lavoro nelle istituzioni”.

La collaborazione fra le due Amministrazioni, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze ed in coordinamento tra loro, intende incrementare nel territorio provinciale interventi che consentano, anche mediante azioni di sostegno agli Enti locali, di favorire il rispetto dei principi sopra richiamati. Ciò anche nell’ottica della prevenzione di fenomenicorruttivi e, più in generale, di illeciti e di evitare e contrastare le criticità nel settore di riferimento.

Il monitoraggio svolto dall’ANAC sugli affidamenti in corso di servizi e/o di lavori inerenti al ciclo dei rifiuti consentirà anche mediante mirate indagini a campione, di richiedere alla stazione appaltante informazioni, relazioni, documenti, nonché provvedimenti e atti adottati nel corso della procedura di aggiudicazione dell’appalto nonché nella sua esecuzione, anche promuovendo, con l’ausilio della Prefettura, controlli e accertamenti nei confronti dei soggetti coinvolti in tutte le fasi degli affidamenti inerenti il ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento all’aggiudicatario.

In relazione ai nuovi affidamenti la medesima Autorità promuoverà, con la collaborazione della Prefettura, la stipula di Protocolli di Vigilanza Collaborativa con gli Enti locali della provincia, al fine di supportare i medesimi nella predisposizione degli atti nella gestione dell’intera procedura di gara, mediante una attività volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti attraverso un controllo preventivo.

Nello svolgimento di tale attività verranno individuati gli affidamenti da sottoporre a vigilanza collaborativa e verrà promosso lo scambio di informazioni tra gli Enti locali al fine di stimolare la diffusione di best practices.

L’Accordo sottoscritto prevede un costante scambio di informazioni fra ANAC e Prefettura finalizzato ad un monitoraggioincrociato ed alla più tempestiva attivazione di azioni di rispettiva competenza, di prevenzione, di vigilanza o sanzionatorie, inclusa l’attivazione delle misure straordinarie ex art. 32 d.l. 90/2014.

La Prefettura alla luce delle informazioni acquisite, aggiornerà periodicamente, con il supporto delle Forze di polizia edella D.I.A. nonché in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, la conoscenza e le valutazioni sui medesimi affidamenti in materia di gestione del ciclo dei rifiuti che costituiscono supporto per le attività di prevenzione e contrasto di ogni forma di illegalità e di infiltrazione della criminalità organizzata di tipo mafioso nelsettore.

Allo scopo di dare impulso e monitorare l’andamento delle misure di azione previste dal Protocollo e di affrontare eventuali criticità che dovessero riscontrarsi nell’applicazione verrà costituito un gruppo di lavoro, composto da rappresentanti dell’ANAC e della Prefettura, che opererà anche mediante incontri periodici o appositamenteconvocati. Al gruppo di lavoro potranno partecipare ulteriori soggetti che le parti riterranno opportuno individuare in relazione alle tematiche che verranno esaminate.

L’obiettivo primario dell’intesa è quello di promuovere e facilitare il rispetto dei principi di concorrenza e competitivitàtra gli operatori economici del settore, nell’ambito della trasparenza e legalità dei comportamenti. Il rispetto delle regole che governano la scelta degli operatori di settore è, infatti, fondamentale per garantire adeguati standard qualitativi e di efficienza delle prestazioni in linea con i capitolati e con le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità pubblica così da assicurare l’efficacia dei servizi resi alla cittadinanza.