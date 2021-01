CAMMARATA (AGRIGENTO) – È stato estratto dalla sua vettura l’automobilista investito da un rimorchio che si era sganciato da un Tir. L’uomo, rimasto a lungo nell’abitacolo, è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Caltanissetta e sarebbe in gravissime condizioni. Un altro ferito, inizialmente condotto al nosocomio di Agrigento, è stato trasferito in ambulanza all’ospedale di Caltanissetta. L’incidente questa mattina a Cammarata (Ag), all’altezza del bivio Tumarrano.

(ANSA).