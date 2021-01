Saturnia Volley, coach Lopis chiede una reazione: “Fare risultato contro chiunque”

“Molte cose si possono rimproverare a questi giocatori, ma non che non mettono impegno in quello che fanno“

Entusiasmo e impegno non mancano in casa Sistemia LCT Saturnia Aci Castello, parola di coach Maurizio Lopis che, alla vigilia della partita contro Videx Grottazzolina valida per la seconda giornata di ritorno del Campionato di Serie A3 di volley Maschile Credem Banca 20/21, in programma domani, sabato 16 gennaio, ammette: “Molte cose si possono rimproverare a questi giocatori, ma non che non mettono impegno in quello che fanno e in quest’ultima settimana, in allenamento, hanno dato il massimo del massimo”.

Nella trasferta i biancoblu incontreranno una delle teste di serie del girone che, al PalaCatania, nel girone di andata, aveva sbrigato la pratica vincendo 3-0. Non sarà dunque una partita semplice: “Giocheremo su un campo difficile – spiega Lopis – La Videx è ben allestita, in salute, e sta ottenendo buoni risultati. Non sarà una passeggiata, ma il nostro obiettivo è scendere in campo contro chiunque per fare un risultato”.

Bisogna quindi puntare tutto sulla voglia di rivalsa dei giocatori di Saturnia Aci Castello, che in settimana hanno lavorato anche sulla delusione per la sconfitta di domenica scorsa contro Aurispa Libellula Lecce. “Non amo parlare degli aspetti psicologici – confessa Lopis – perché alla fine è sempre la tecnica che comanda. Quello che emerge è che, eccezion fatta per qualche giocatore, i ragazzi, tecnicamente o fisicamente, non hanno ancora l’abitudine a giocare partite di questo livello. Ma è arrivato il momento di darsi una mossa, perché certamente non si può attendere di giocare 15 partite prima di capire come funziona la vita”.

Il match sarà in diretta streaming su Lega Volley Channel, canale ufficiale della Lega Pallavolo Serie A.