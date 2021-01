Stasera in tv Boldi e De Sica o Sherlock Holmes

Su Canale 5 il film "Amici come prima".

Stasera in tv, un palinsesto molto vario: tra programmi di attualità politica, musica, cinema e serie tv, ritornano insieme sul grande schermo Christian De Sica e Massimo Boldi.

Rai, musica e approfondimento

Su RAI 1, alle 21.25, verrà trasmesso il programma musicale dal titolo “La musica che gira intorno”. Lo show racconta la musica come colonna sonora della propria vita attraverso ricordi, letture e racconti di grandi personaggi del mondo dello spettacolo, della televisione e dello sport.

Su RAI 2, alle 21.20, verrà trasmesso il secondo episodio della quarta stagione intitolato “The GoodDoctor – In prima linea”. In questa seconda parte, Shaun è particolarmente irascibile a causa della mancanza di Lea. Per affrontare la situazione, Shaun decide di chiedere aiuto al dottor Glassman. Nel frattempo il dottor Pak, a seguito di una chiacchierata con Shaun, decide di parlare con Mia.

Su RAI 3, alle 21.20, verrà trasmesso il programma di approfondimento “Titolo V”, un programma di Pietro Raschillà, condotto da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Nella puntata di questa sera, l’argomentazione verterà sulla condizione attuale italiana, tra crisi politico-economica e crisi sanitaria.

Mediaset, crime e risate

Su RETE 4, alle 21.20, verrà trasmesso “Quarto grado”, il programma “crime”, d’inchiesta e di informazione condotto da Gianluca Nuzzi e Alessandra Viero. Leader di ascolti, il programma, attraverso collegamenti, interviste e ricostruzioni, continua a seguire i maggiori casi di cronaca, i cold case e i procedimenti giudiziari discussi dall’opinione pubblica.

SU CANALE 5, alle 21.21, verrà trasmesso il film, diretto da Christian De Sica “Amici come prima”. Insieme sul grande schermo, De Sica e Boldi recitano in questa commedia che racconta le vicende di Cesare, direttore di un albergo di lusso, e di Massimo, self made man che passa il tempo a cacciare gonnelle.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso lo show di Roberto Giacobbo “Freedom oltre il confine”. Divulgazione e approccio diretto sono gli elementi principali di questo programma fatto di presenze sul campo, di incontri con testimoni, di tante domande e di possibili risposte.

Sul canale 20 di Mediaset, alle 21.04, verrà trasmesso” Sherlock Holmes”. Una celebre rivisitazione del personaggio letterario creato da Arthur Conan Doyle, che vede Sherlock alle prese con un diabolico piano di un lord assassino per conquistare il mondo. Ad aiutarlo, naturalmente, ci sarà il suo assistente Watson.

Borghese su Tv8

Su TV8, alle 21.30, verrà trasmesso un altro episodio di “Alessandro Borghese 4 ristoranti”, il reality che organizza delle sfide fra 4 ristoranti di una stessa città o area geografica. I protagonisti variano ad ogni puntata ma l’elemento comune è l’invito che ogni concorrente rivolge agli altri partecipanti e ad Alessandro Borghese, per commentare e votare la location, il menù e infine il conto. Il concorrente che riceverà più punti vincerà un premio.