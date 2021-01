Trapani, Minore si fa avanti per far tornare il calcio in città

TRAPANI – Il Trapani, dopo il fallimento della squadra vecchia società, è senza una squadra di calcio che la rappresenti nel mondo del calcio. Il Comune si sta preparando per indire un bando per trovare una nuova società che acquisisca il titolo e faccia tornare il calcio in città.

Qualcuno si è già mosso e si tratta dell’imprenditore Ettore Minore. L’imprenditore, insieme ai suoi avvocati, si è già mosso e, come dichiarato da lui stesso, ha già costituito la società sportiva: “Abbiamo costituito la società sportiva, presto riveleremo capitale sociale e il nome”.

“Stiamo preparando il programma e già abbiamo inviato al sindaco di Trapani una manifestazione d’interesse, dove abbiamo spiegato i termini del nostro progetto. Abbiamo un unico obiettivo, e parlo anche a nome dei miei collaboratori, riportare, la città di Trapani, la prima squadra del Trapani e tutti i suoi tifosi nel calcio che conta. Trapani lo merita”.