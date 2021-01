Boscaglia: “In campo per vincerle tutte. Non siamo stupidi”

PALERMO – Domani il Palermo, alle 12.30, ospiterà la Virtus Francavilla per quella che sarà l’ultima gara del girone di andata.

L’orario del match è un po’ insolito, ma per il Palermo non cambieranno le abitudini: “Noi spesso ci alleniamo di mattina, essendo solo due/ tre partite all 12.30 cambia poco dal punto di vista alimentare e del riposo”. Lo dichiara Roberto Boscaglia, allenatore del Palermo, intervenuto in conferenza stampa.

“Valente come esterno di destra nel tridente? Lo vedo meglio a sinistra perché ha giocato sempre lì ed in emergenza può farlo, così come ha fatto il terzino destro”.

“Dobbiamo cercare di vincere la prossima partita – continua Boscaglia -. Noi andiamo in campo per vincere contro tutte le squadre. Voglio assestarci nelle parti alte della classifica, però non possiamo pensare a lungo termine”.

Le avversari del Palermo si stanno muovendo sul mercato, i rosanero non ancora. Questo non preoccupa Boscaglia: “Si gioca sempre in 11. A gennaio si fa mercato di riparazione e a volte ti può andare bene, altre meno. Noi dobbiamo guardare a noi stessi e ai giocatori che stiamo conoscendo. Adesso abbiamo recuperato Corrado, a breve rientrerà Almici. Non so cosa significa rinforzarsi a gennaio, se hai soldi da spendere lo puoi fare o puoi fare qualche scambio ma devi essere fortunato”.

Sull’avversario di domani Boscaglia si esprime così: “Mi aspetto una squadra difficile e tosta, che è in questa categoria da tempo. Sa come si giocano certe partite, ha qualche giovane interessante. Non so se ci aspetteranno per ripartire o faranno pressing alto. La gara non sarà per niente facile, un po’ come tutte quante. Loro sono una squadra che gioca sull’intensità e sui valori tecnici molto interessanti. Ci daranno filo da torcere”.

I calciatori del Palermo sanno che la distanza dalla Ternana è tanta, ma sperano di poterla ancora recuperare: “Guardiamo a brevissimo termine – continua l’allenatore rosanero – non sono abituato a fare proclami, ma nemmeno vogliamo farci prendere per stupidi. Sappiamo che oggi non possiamo vincere il campionato, ma che possono perderlo le altre. Se dovessero fare dei passi falsi noi dovremo essere bravi ad essere lì”.

Sabato contro la Cavese Lucca ha sbagliato il calcio di rigore, ma questo non cambia il pensiero della staff sul calciatore: “Abbiamo fiducia il Lucca. Lui sa di essere forte e che deve dimostrare tanto. Deve lavorare su alcuni aspetti e lo sta facendo. L’errore non va ad influire su quelle che possono essere le nostre decisioni e non va a destabilizzare l’equilibrio del giocatore”.

“Somma sta bene. Non ha bisogno di essere gestito giocando una gara a settimana. Mi aspetto tanto da lui e lo sa, così come mi aspetto qualcosa in più da Lancini e Peretti. Nelle ultime settimane abbiamo preso solo 1 gol, quindi vuol dire che la squadra sta lavorando bene”.

“Rispetto alla prima gara del girone di andata ho dovuto rivedere qualcosa in corsa e siamo soddisfatti nonostante le ultime defezioni e il problema covid. Oggi siamo soddisfatti per quanto fatto nelle ultime settimane”.

“Per domani – conclude il tecnico – abbiamo le idee chiare. Non è una questione di schierare Palazzi o Martin, ma da vedere cosa ci aspettiamo dalla gara e cosa ci permetterà di fare l’avversario”.