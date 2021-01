Catania, monovolume a fuoco in centro VIDEO

CATANIA – Sono ancora tutte da chiarire le cause che hanno provocato l’incendio di una monovolume parcheggiata all’angolo tra via Di Prima e via Coppola, in pieno centro storico a Catania. Dove c’erano molte altre auto parcheggiate. In pochi minuti le fiamme hanno avvolto la carrozzeria della macchina e tra pacino e paura alcuni automobilisti hanno spostato i loro mezzi per evitare che fossero colpiti dal fuoco. In pochi minuti sono arrivate le squadre dei pompieri di Catania che hanno spento l’incendio. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme e messo in sicurezza la zona durante l’intervento.