Covid ed emergenza sanitaria: giovedì la seduta con Razza

CATANIA – L’emergenza sanitaria in Consiglio comunale. Una seduta straordinaria per discutere dell’attuale situazione sanitaria: l’ha convocata il presidente del senato cittadino, Giuseppe Castiglione per il prossimo giovedì 21 gennaio, alle ore 19,00 su richiesta della conferenza dei capigruppo. D’intesa con il primo cittadino, si è stabilito che alla riunione partecipino anche l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza e i vertici manageriali e sanitari dell’Asp 3.

In occasione dell’incontro al quale hanno partecipato i capigruppo Petralia, Anastasi, Sangiorgio, Giovanni Grasso, Bottino, Gelsomino e la consigliera Sara Pettinato, sono stati approfonditi anche i principali temi legati all’attività politico-amministrativo del Comune e i prossimi appuntamenti consiliari. Tra le priorità il sindaco Pogliese ha segnalato la proposta di delibera per l’esternalizzazione della gestione della rete museale civica, che già la prossima settimana verrà inviata in consiglio comunale per l’esame delle commissioni di merito e che permetterà l’assunzione di una trentina di giovani esperti in materia storico-culturale.

Il presidente Castiglione nel ringraziare il sindaco per la costante attenzione per i lavori consiliari testimoniato anche dalla frequente presenza alle sedute dell’aula, ha evidenziato l’importante lavoro di raccordo che quotidianamente svolgono tutti i capigruppo consiliari di maggioranza e opposizione nell’interesse del Comune e della città.