RADDUSA (CT) – Incendio stamattina – intorno alle 9 – nella parte superiore di un immobile in via Alcide De Gasperi a Raddusa, nel catanese. I primi ad intervenire sono stati i carabinieri della stazione che hanno disposto lo sgombero dell’edificio. Per domare l’incendio divampato nel tetto è arrivata la squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Paternò del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania.

Oltre la squadra del Distaccamento di Paternò ed in supporto quella del Distaccamento di Piazza Armerina del Comando Procinciale Vigili del Fuoco di Enna, sul posto è stata inviata un’autobotte di rincalzo, un automezzo logistico per la gestione degli autorespiratori e un’autoscala dalla Sede Centrale del Comando Provinciale di Catania.

Dai primi accertamenti svolti dai carabinieri si è scoperto come le fiamme siano partire da una canna fumaria relativa a un forno in muratura presente in uno degli alloggi.