Incidente in autostrada, tir si ribalta: autista portato in ospedale

CATANIA – I Vigili del Fuoco del Distaccamento di Riposto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania sono intervenuti, nella tarda serata di ieri, per un incidente stradale che si è verificato sull’autostrada A18, sulla carreggiata in direzione Messina, in corrispondenza del tratto compreso tra le uscite di Fiumefreddo e Giardini Naxos.

Un autoarticolato che trasportava agrumi, per cause in corso di accertamento, è uscito fuori dalla carreggiata stradale ribaltandosi sulla vegetazione circostante. L’autista é stato medicato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto e portato in ospedale per ulteriori accertamenti. Sul posto ha operato anche una autogrù del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, oltre al personale della Polstrada.