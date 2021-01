Pallacanestro Trapani, domani sfida contro Bergamo. Esordio per Milojevic

TRAPANI – Questa mattina la 2B Control Trapani ha effettuato un allenamento di rifinitura al PalaConad in vista della partita di domani (PalaConad, ore 16.00) contro la Withu Bergamo. Gara valida per la tredicesima giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West – Girone verde.

Secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM ed in ottemperanza al protocollo

sanitario, l’intero “team squadra” si è sottoposto a tampone antigenico che è risultato per tutti negativo. Partita a porte chiuse.

Di seguito la lista dei giocatori a disposizione di coach Daniele Parente: Tommy Pianegonda, Luciano Tartamella, Emmanuel Adeola, Hugo Erkmaa,

Gabriele Spizzichini, Marco Mollura, Shonn Miller, Matteo Palermo, La Marshall Corbett, Vlade Piarchak, Bogdan Milojevic.

Arbitri: BARTOLI ENRICO di TRIESTE (TS); WASSERMANN STEFANO di

TRIESTE (TS); ALMERIGOGNA MORENO di TRIESTE (TS)



Questo il commento di Hugo Erkmaa in vista del match di domenica: “Per noi la priorità è trovare la vittoria. Stiamo lavorando per questo. Vogliamo vincere in casa e riprendere il cammino per allontanarci dalle zone basse della classifica. Bergamo è una squadra che sta trovando molte difficoltà ma che ha giocatori di qualità”.

La sfida segnerà l’esordio con la squadra siciliana per Bogdan Milojevic e sarà assente Curtis Nwohuocha a causa di una lesione di III grado sulla fascia plantare del piede destro.