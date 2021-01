Percettori di reddito di cittadinanza rubavano energia elettrica: arrestati

CATANIA . I Carabinieri della Stazione di Piazza Dante hanno arrestato nella flagranza due donne e due uomini di Catania, di età compresa tra 41 e 71 anni, poiché ritenuti responsabili di furto aggravato.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto dei furti di energia elettrica, eseguito nel popolare quartiere “San Cristoforo”, i militari, coadiuvati da personale dell’Enel, hanno eseguito diversi controlli tra piazza Campo Trincerato, via Cordai e via Maricchiolo, accertando come i quattro cittadini catanesi avevano allacciato i propri contatori privati alla rete elettrica pubblica. Per tre di loro, una delle due donne e gli uomini è scattata una ulteriore segnalazione in quanto gli stessi sono risultati percettori del reddito di cittadinanza.

A Palagonia, invece, sono stati sequestrati 30 Kg di prodotti ittici non tracciati: denunciato ambulante abusivo I Carabinieri hanno denunciato un catanese di 59 anni, poiché ritenuto responsabile di detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione. L’uomo, proveniente dal capoluogo etneo, ha piazzato la sua bella bancarella abusiva in via Palermo per porre in vendita dei prodotti ittici. Per sua sfortuna che i militari di pattuglia, impegnati nel controllo del territorio, oltre a contestargli l’ambulantato abusivo, hanno constatato la mancata tracciabilità e il cattivo stato di conservazione di quei 30 Kg di telline poste in commercio.

Il prodotto è stato sequestrato per la successiva distruzione.