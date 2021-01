CATANIA – La zona rossa che partirà domenica non basta a scoraggiare chi, in città, continua a non rispettare le regole imposte per contenere la pandemia, che vede i contagi nuovamente in crescita.

Ieri pomeriggio, la polizia è intervenuta in via De Curtis, a San Berillo, in centro storico, dove era stato segnalato un assembramento fuori da un locale.

I poliziotti hanno effettivamente constatato la presenza di un gruppo di persone che, in aperta violazione delle restrizioni previste in materia di emergenza sanitaria, sostavano all’esterno di tale attività commerciale, senza rispettare la distanza di sicurezza e senza indossare i dispositivi di protezione individuale mentre sorseggiavano bevande alcoliche.

Per tali motivi, il personale operante, con l’ausilio di personale Polizia Locale, ha provveduto a sanzionare gli avventori e il responsabile del locale cui veniva applicata anche la sanzione accessoria della chiusura per 5 giorni.

In via Santa Filomena, nella serata di ieri, un equipaggio delle Volanti, unitamente a personale della Polizia Municipale, interveniva in via Santa Filomena dov’era stato segnalato un assembramento dinanzi a un esercizio commerciale il cui titolare, unitamente ad altri esercenti, aderiva alla protesta “io apro” indetta per la giornata di ieri.

Gli agenti effettivamente constatavano la presenza di alcuni avventori seduti ai tavolini antistanti al locale, intenti a consumare cibo e bevande. Altre persone, invece, sostavano in piedi dinanzi all’esercizio commerciale.

Per tale ragione il titolare dell’attività, inottemperante alle disposizioni volte al contenimento del virus Covid -19, veniva sanzionato amministrativamente, con annessa sanzione accessoria della chiusura dell’attività per il periodo di 5 giorni, procedendo a elevare sanzioni amministrative anche nei confronti dei 13 presenti nel locale.