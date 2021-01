Stasera in tv, prime time con ‘Affari tuoi’ e ‘C’è posta per te’

A tenerci compagnia per questa serata del 16 gennaio ci sarà Carlo Conti con “Affari tuoi – Viva gli sposi” e Maria De Filippi con “C’è posta per te”. Ma non solo. Non mancherà il cinema e le serie tv.

Su RAI 1, alle 20:35, verrà trasmesso il quarto appuntamento di “Affari tuoi – Viva gli sposi”, il nuovo format condotto da Carlo Conti. I protagonisti, ancora una volta, saranno due giovani promessi sposi che tra buona sorte, istinto e coraggio proveranno a vincere il premio che darà loro un contributo al futuro matrimonio.

Su RAI 2, alle 21.05, verrà trasmesso il quattordicesimo episodio della seconda stagione di “F.B.I – Sensi di colpa”. Nella puntata di questa sera, un procuratore distrettuale viene trova morto vicino al cadavere di una escort.

Su RAI 3, alle 21.45, verrà trasmesso “Il tabaccaio di Vienna”. In un villaggio austriaco, l’adolescente Franz e sua mamma Margarete vivono in condizioni poco agiate. Il lavoro scarseggia e quando viene a mancare il patrigno, Margarete decide di mandare il figlio a Vienna, da un amico che ha una tabaccheria. Il proprietario della tabaccheria, Otto, è un vecchio molto saggio che fin da subito ha posto Franz sotto la sua ala. Franz a Vienna riesce, anche grazie all’aiuto di Otto, ad inserirsi nella vita della città, una città in cui è appena comparso il nazismo e quotidianamente si assiste alla persecuzione degli ebrei.

Su RETE 4, alle 21.22, verrà trasmesso “Miami Supercops”. Doug e Steve sono due ex colleghi e grandi amici. Doug lavora per l’F.B.I, Steve ha lasciato il corpo perché stufo della lentezza della burocrazia che blocca il corso della giustizia. Quando un ex galeotto esce di prigione, dirigendosi verso Miami, Steve e Doug si ritrovano costretti a collaborare nei panni di agenti.

Su CANALE 5, alle 21.20, verrà trasmesso “C’è posta per te”. Nel programma, sotto la conduzione di Maria De Filippi, i protagonisti sono persone comuni che attraverso La De Filippi cercano di ritrovare un proprio caro, un amore perso, un figlio abbandonato. ”C’è posta per te” si presenta come un programma empatico, coinvolgente per il pubblico che lo guarda e che consente di eliminare le distanze attraverso l’apertura di una grande busta che permette ai protagonisti di incontrarsi e di abbracciarsi.

Su ITALIA UNO, alle 21.20, verrà trasmesso “Kung Fu Panda 2”, il sequel del film “Kung Fu Panda”. Po è diventato un guerriero dragone e vive proteggendo la valle della pace con i suoi amici e i suoi compagni di kung-fu. La vita di tutti però è messa a rischio da una nuova forza criminale che ha in mente di utilizzare un’arma invincibile per conquistare la Cina e per distruggere il kung fu. Spetterà a Po tirare fuori la forza per sconfiggere il nemico e salvare la sua gente.

Sul CANALE 20 di Mediaset, alle 21.04, verrà trasmesso “Blade”, un film d’azione di Stephen Norrington. I vampiri si sono introdotti piano piano nei diversi livelli della società. Blade e Abrahman sono costretti ad intraprendere una sanguinosa crociata per sconfiggerli tutti e per liberare la città. Blade, metà uomo e metà vampiro, scopre, insieme ad Abraham, il segreto del loro capo che si sta preparando per il giorno in cui assumerà il comando di tutti i vampiri per impadronirsi del mondo.