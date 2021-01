PALERMO – Il Comune di Palermo ha attivato un conto corrente per chi volesse fare una donazione per l’asilo nido Peter Pan, devastato da un incendio doloso il 2 gennaio scorso. Dopo l’appello alla mobilitazione per la creazione di una rete solidale per la rinascita di questo luogo di solidarietà, giochi, crescita, bellezza e creatività nel quartiere Cep, lanciato alcuni giorni fa dall’Amministrazione cittadina, si sono moltiplicate le proposte di collaborazione e le dichiarazioni di disponibilità. Il conto corrente intestato a “Comune di Palermo – Io sto con Peter Pan”, presso la tesoreria comunale alla Banca Nazionale del Lavoro, dove si potranno effettuare versamenti utilizzando il seguente Iban: IT13B0100504600000000011435 swift/bic: BNLIITRR.

