Un “museo a cielo aperto” in via Principe di Granatelli

Anche l’arte non si arrende e non s’arresta. E mentre i musei di tutto il Paese restano chiusi, un “museo a cielo aperto” é l’iniziativa spontanea presentata al vice sindaco Fabio Giambrone e all’assessore alle Culture Mario Zito e alla soprintendenza, da parte di alcuni residenti che insieme alla curatrice di mostre Miliza Rodic hanno chiesto di riqualificare la zona di via Principe di Granatelli di Palermo attraverso alcuni murales e opere d’arte. Il progetto di riqualificazione della piazzetta limitrofa a via Ruggero Settimo prevede il rifacimento della pavimentazione e dell’illuminazione, dell’arredo urbano con panchine, zone verdi, video sorveglianza, wifi gratuito ed installazione di sculture con l’intento di creare proprio un ‘Museo a cielo aperto’. Il resto dell’asse stradale resterà in parte pedonale con altre installazioni, panchine e piante ed in parte carrabile per consentire il transito alle vetture dei residenti. ‘Sostenibilità’, ‘Rispetto della natura’ e ‘pensiero positivo’ sono i temi assegnati agli artisti che hanno sposato la visione e il progetto, mettendo a disposizione della collettività le loro opere, che diventano così patrimonio del Comune. In questo momento, infatti, è importante veicolare un messaggio di speranza ed ottimismo sul futuro e proprio con questo intento, questo pomeriggio si è assistito a una piccola sessione artistica del murales ad opera dell’artista ligure Davide Puma, “L’albero blu”. Il progetto ha visto coinvolti alcuni bambini palermitani nella realizzazione per renderli parte attiva. “Tutta la mia arte, la mia pittura è basata su questo linguaggio che vuole comunicare una natura che tende a vivere, a fiorire continuamente, a divenire qualcos’altro e anche a fare interagire gli elementi naturali (l’acqua, l’aria, la terra) tra loro. In questo caso ho aperto da qualche anno il filone degli alberi della vita, dove mi piace un po’ mescolare in maniera onirica i pesci, le foglie e un po’ idealizzarli. Questo albero blu prende linfa dal cielo più che dalla terra e ha i colori dei sette chakra, partendo dal rosso fino al settimo che è l’indaco; per cui è un albero in ascesa, che tende a dare un messaggio di ascesa verso qualcosa di più spirituale, ed evolvere dalla terra fino allo spirito”. L’artista di Sanremo ma di origini siciliane commenta così la sua realizzazione: “Sono molto legato alla Sicilia, la mia famiglia è originaria di Noto quindi non appena mi hanno proposto di realizzare un’opera qui ho accettato subito con grande entusiasmo”.

Il progetto ‘Museo a cielo aperto’ potrebbe diventare un appuntamento annuale con ampliamento della zona e degli artisti che vi partecipano.“Attualmente stiamo lavorando nella parte alta di via Principe di Granatelli, ma nei prossimi mesi lo estenderemo fino all’incrocio di via Roma.Stiamo collaborando in sinergia con il vice sindaco Fabio Giambrone, l’assessore alle Culture Mario Zito e con la soprintendenza” – spiega MilizaRodic, che si occupa di tutta la parte artistica – “il Comune ha contribuito con la realizzazione della pavimentazione, video sorveglianza, le panchine in marmo e il verde. Invece con gli sponsor privati abbiamo fatto realizzare delle opere come murales e sculture che saranno posizionate lungo la via”.

Gli sponsor che hanno sposato il progetto rendendone possibile, così la realizzazione sono: Italkali, Acque Geraci, Benetton, Fondazione Sicilia, Metronotte, ABETDigital.

Gli artisti coinvolti nella realizzazione delle opere sono: Camilla Ancilotto, Enrico Cecotto, Felix Feltrin, Luca D’Agostino, Andrea Pacanowski, Davide Puma e Pao.

I lavori strutturali della via saranno completati al più presto, consentendo agli artisti di realizzare le loro opere e installazioni. In programma c’è l’organizzazione di un festival di street art durante la fase della realizzazione dei murales, Covid permettendo, nel corso del quale i cittadini potranno assistere alla realizzazione delle opere dal vivo.