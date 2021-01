ACR Messina, Novelli: “Serie D campionato di corazzate”

MESSINA – “San Luca? E’ giusto che ogni squadra giochi per vincere, noi dovremo essere bravi a non dare loro quello che cercano”. Questo il pensiero di Raffaele Novelli, tecnico dell’ACR Messina, in vista del prossimo impegno odi campionato dei peloritani. Intervistato dal sito ufficiale l’allenatore giallorosso ha poi spiegato: “Questo è un campionato di corazzate, ce ne sono tante – ha sottolineato Novelli -. Molte squadre sono ben fornite soprattutto in attacco, il San Luca ha tanti giocatori importanti, quindi tutte le squadre sono corazzate. Nessuno degli attaccanti esterni ha iniziato la preparazione con noi, abbiamo avuto degli infortunati, squalificati e nonostante questo ci siamo espressi sempre. Il gruppo ha lavorato sempre bene per raggiungere il risultato, l’obiettivo. I tanti rinvii? La cosa più importante è la salute, ma per me non esiste, sotto l’aspetto sportivo, che tante partite non si giochino”, ha concluso l’allenatore dell’ACR Messina.