PALERMO – La Polizia di Stato ieri ha effettuato controlli nei luoghi della movida giovanile a Palermo per scongiurare assembramenti. Controllate aree del centro storico. I giovani, che sorseggiavano bevande, non rispettavano le misure d sicurezza in due pub di piazza Teatro di Santa Cecilia e via Cagliari, dove sono stati sciolti gli assembramenti ed elevate multe di 400 euro ai titolari, i cui locali saranno chiusi per 5 giorni. Stesse sanzioni, 400 euro e la chiusura per cinque giorni dell’attività, è stata applicata nei confronti del titolare di un pub di via Magione ove è stata accertata la somministrata di una bevanda alcolica a un cliente che si trovava nel locale, in violazione del Dpcm.



Gli agenti del commissariato di Termini Imerese, inoltre, hanno sorpreso undici persone in un magazzino di circa 50 metri a bere alcolici e giocare a carte. Tutti sono stati identificati e multati. Uno dei presenti era sottoposto a sorveglianza speciale ed è stato denunciato. A Cefalù gli agenti hanno fatto un controllo nella sede di un’associazione sportiva da dove proveniva musica ad alto volume e sotto un piccolo porticato esterno sono state trovate 6 persone che praticavano “spinning” a distanza ravvicinata le une con le altre. Contestate le violazioni alle misure di contenimento dei contagi da Covid-19.

(ANSA).